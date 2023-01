Xadrezista iraniana retirou hijab durante torneio "por respeito aos que protestam nas ruas"

Jogadora de xadrez,. Muitos viram a decisão de Khadem como um sinal de apoio aos protestos que ocorriam no Irão após a morte de Mahsa Amini às mãos da polícia da moralidade.A jogadora e o marido, o realizador Ardeshir Ahmadi, viram naquela situação um ponto de viragem nas suas vidas, já que desde o nascimento do filho em 2022 ponderavam sair do Irão para um país mais seguro.Uma decisão em muito apressada pela decisão de Khadem de não usar o hijab em público., o que acabou por acontecer no início de janeiro, um processo facilitado pelo estatuto de atleta de elite que Khadem tem.“Ouvi rumores que fizemos isto para conseguir asilo e para nos mudarmos para Espanha. Quero ser clara que não usámos nenhuma desculpa política para nos mudarmos porque não necessitamos dela”.No Irão, os protestos continuam e estima-se que perto de 20 mil pessoas tenham sido presas, havendo conhecimento da execução de pelo menos quatro pessoas. A Human Rights Activists do Irão pensa que mais de 500 pessoas morreram durante confrontos com as autoridades.Khadem e o marido tentaram manter a sua localização secreta e Sara Khadem disse que apenas ela tem explicações a dar sobre o sucedido e “não a sua família”.No novo país de residência, o casal tenta manter um perfil discreto mas o marido lembra queTambém Ahmadi já esteve detido, em 2014, durante três meses na prisão de Dastgerd, onde terão sido conduzidas algumas das execuções por enforcamento dos manifestantes detidos nesta onda de manifestações. O realizador acredita que a detenção aconteceu após ter realizado um documentário sobre uma banda alternativa.Em declarações a, o casal disse que, após a pandemia e o nascimento do filho, quer agora deixar o passado para trás e assentar em Espanha para reconstruir a carreira de Khadem no xadrez.



Apesar de ter saído do Irão, Khadem pretende, no entanto, continuar a representar o país em torneios internacionais: “A decisão que tomei em Almaty foi pessoal. Por isso, quando regressar ao Irão, e tenho a certeza de que vou regressar, irei responder a todos aqueles que me perguntarem quais foram os meus sentimentos”.