Xanana Gusmão de visita ao Laos, Portugal e Indonésia

No Laos, Xanana Gusmão vai participar nas 44.ª e 45.ª cimeiras dos chefes de Estado e de Governo da Associação das Nações do Sudeste Asiático, em Vientiane, entre terça e sexta-feira, subordinadas ao tema "ASEAN: Reforçar a Conectividade e a Resiliência", de acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro timorense.

Timor-Leste tem o estatuto de observador na ASEAN e espera que a adesão à organização regional se formalize no próximo ano.

No sábado, o primeiro-ministro timorense inicia uma visita oficial a Portugal, que termina no próximo dia 18, tendo previsto encontros com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Pedro Aguiar-Branco, e com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Durante a estada em Portugal, vão ser assinados o Programa Estratégico de Cooperação para o período 2024-2028, com um envelope financeiro de 75 milhões de euros, bem como um acordo relativo à reabilitação, património e turismo e outro sobre infraestruturas, "sinalizando uma expansão contínua da forte relação bilateral", salientou na mesma nota.

Além de encontros com a comunidade timorense, académicos portugueses e sociedade civil, da agenda de Xanana Gusmão consta também uma deslocação aos Açores, a convite do governo regional, para "conhecer em primeira mão vários projetos e atividades da economia azul".

De Portugal, o chefe do governo timorense viaja para Jacarta para assistir à cerimónia de posse do presidente eleito da Indonésia, em 20 de outubro.