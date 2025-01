Xi e Putin prometem reforçar laços bilaterais em conversa após investidura de Trump

Xi e Putin falaram durante uma hora e 35 minutos por videochamada e propuseram um aprofundamento adicional das relações entre os dois países, o faz soar os alarmes no Ocidente.Xi e Putin "indicaram uma disposição para construir relações com os Estados Unidos numa base mutuamente benéfica e mutuamente respeitosa, se a equipe de Trump realmente mostrar interesse nisso", disse o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, a jornalistas em Moscovo.Putin disse a Xi, no entanto, que qualquer acordo com a Ucrânia "deve respeitar os interesses russos", de acordo com o assessor dos Negócios Estrangeiros Yuri Ushakov, que falou com jornalistas após a conversa entre os dois líderes.Putin elogiou também expansão do comércio entre os dois países — que, segundo dados chineses, atingiu um recorde no ano passado — e fez alusão às suas ambições partilhadas de reformular uma ordem global que eles veem como injustamente dominada pelos Estados Unidos.i, acrescentando que os esforços conjuntos de Moscovo e Pequim “objetivamente desempenham um importante papel estabilizador nos assuntos internacionais”.

Trump ameaça impor mais tarifas à China

Na terça-feira, Trump ameaçou impor mais tarifas a Pequim sob o argumento de que estão a chegar grandes quantidades de fentanil da China aos EUA por via do México e do Canadá.

Os EUA consideram a China como o seu maior concorrente e a Rússia como a sua maior ameaça ao Estado-nação.

Na terça-feira, Trump também indicou que consideraria impor sanções adicionais à Rússia se Putin não comparecesse à mesa de negociações para acabar com a guerra na Ucrânia.Trump também sugeriu que espera que Xi possa usar a sua influência para desempenhar um papel na mediação do fim desse conflito, observando que ele pediu ao líder chinês durante o seu recente telefonema para "resolver isso".

c/ agências