Xi expressa apoio a Lula e condena "protecionismo" após taxas de EUA a Brasil

"Todos os países devem unir-se e opor-se firmemente ao unilateralismo e ao protecionismo", afirmou Xi, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

O chefe de Estado indicou que a China "apoia o povo brasileiro na defesa da sua soberania nacional e o Brasil na proteção dos seus legítimos direitos e interesses", sem mencionar diretamente as tarifas norte-americanas.

Xi afirmou que as relações sino-brasileiras "estão no melhor momento histórico" e que a harmonização das estratégias de desenvolvimento de ambos os países "avança de forma fluida".

Pequim está "disposta a trabalhar com o Brasil para aproveitar oportunidades, reforçar a coordenação e alcançar uma cooperação mais benéfica para ambas as partes", acrescentou.

O líder chinês considerou ainda que os dois países podem dar "exemplo de solidariedade e autossuficiência entre as principais potências do Sul Global e construir em conjunto um mundo mais justo e um planeta mais sustentável".

Segundo Pequim, a chamada foi feita a pedido de Lula, que informou Xi sobre os recentes avanços nas relações Brasil-EUA e reiterou a "postura de princípios" de Brasília em defesa da sua soberania.

O Presidente brasileiro elogiou a "adesão da China ao multilateralismo, a defesa das normas do comércio livre e o seu papel responsável nos assuntos internacionais".

Em julho, os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 10% sobre todos os produtos do Brasil e um imposto adicional de 40% sobre alguns bens específicos, levando Brasília a solicitar à Organização Mundial do Comércio (OMC) a abertura de um processo de consultas.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) estimou que estas tarifas poderão reduzir o PIB brasileiro em 0,16%.

Xi e Lula reuniram-se em maio passado, em Pequim, no âmbito da IV Reunião Ministerial China -- CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), ocasião em que afirmaram estar "decididos a unir-se contra o unilateralismo e o protecionismo" e manifestaram apoio a "um comércio justo baseado em regras".

A China é, desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil, com as trocas bilaterais a atingirem em 2023 um recorde de 157.500 milhões de dólares (135.500 milhões de euros), gerando um excedente de 51.100 milhões (quase 44 milhões de euros) para o país sul-americano.

Recentemente, Pequim autorizou 183 novas empresas brasileiras a exportar café para o mercado chinês, pouco depois de Washington anunciar as tarifas contra os produtos do Brasil.

Além do comércio, os dois países têm reforçado a coordenação geopolítica e defendido em conjunto um cessar-fogo nos conflitos de Gaza e Ucrânia.

Apesar da aproximação bilateral, Xi faltou à cimeira anual do bloco de economias emergentes BRICS, em junho, no Rio de Janeiro, do qual China e Brasil são membros fundadores.