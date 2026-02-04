Xi Jinping conversa por videoconferência com Vladimir Putin
O Presidente chinês, Xi Jinping, manteve hoje uma conversa por videoconferência com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, sem adiantar, para já, o conteúdo do encontro.
China e Rússia mantêm fortes laços económicos, diplomáticos e militares, que se intensificaram desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022.
Xi Jinping e Vladimir Putin trocaram, em 31 de dezembro, mensagens de felicitações por ocasião do Ano Novo.
Os dois líderes encontraram-se no início de setembro, em Pequim, à margem do desfile militar organizado pela China para assinalar os 80 anos da vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial.
Esta nova conversa entre Xi e Putin ocorre numa altura em que os Estados Unidos afirmam estar próximos de alcançar um acordo para pôr fim ao conflito na Ucrânia.
Russos e ucranianos reúnem-se hoje e quinta-feira para novas rondas de negociações em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
A China apresenta-se como uma parte neutra neste conflito e afirma não fornecer ajuda letal a nenhum dos lados, ao contrário dos Estados Unidos e de outros países ocidentais.