Xi Jinping "ditador". Pequim repreende embaixador dos EUA por palavras de Biden

Poucas horas depois de Biden ter proferido as polémicas declarações sobre o homólogo chinês, numa sessão pública com militantes do Partido Democrático e jornalistas, Nicholas Burns recebeu uma nota diplomática do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China com uma alegada reprimenda, de acordo com o Wall Street Journal.







Embora a comunicação social norte-americana tenha avançado com esta informação, a imprensa chinesa não menciona qualquer contacto com a Embaixada dos EUA em Pequim, numa aparente forma de preservar as relações diplomáticas com Washington depois da visita de Antony Blinken.

afirmou o chefe da Casa Branca, numa conferência de imprensa na quinta-feira.

“Acho que não teve nenhuma consequência real”, acrescentou. “A ideia de escolher ou evitar dizer o que penso que são factos, no que diz respeito às relações com a China, não é algo que vá mudar muito”.







Os media estatais chineses ignoraram o assunto, mas os representantes diplomáticos mostraram o desagrado pelos comentários de Biden sobre Xi. Na quarta-feira, Xie Fenge, embaixador da China em Washington, "fez sérias recomendações e condenações, a representantes da Casa Branca, segundo um comunicado da Embaixada.



“A difamação do principal líder da China pelos EUA contradiz seriamente os factos, viola a etiqueta diplomática, infringe a dignidade política da China, vai contra os compromissos assumidos pelo lado dos EUA e prejudica a mútua confiança", afirmou ainda um porta-voz da Embaixada da China.



“Instamos os EUA a tomar imediatamente medidas sérias para desfazer o impacto negativo e honrar os próprios compromissos. Caso contrário, terá que arcar com todas as consequências”.

"Embaraçoso para os ditadores"







Recorde-se que, na passada terça-feira, durante um evento do Partido Democrático, Biden mencionou o episódio recente em que os EUA destruíram um balão chinês por, alegadamente, estar a espiar território norte-americano, acrescentando que "a razão pela qual [o presidente chinês] ficou tão chateado" quando foi abatido "aquele balão cheio de equipamento de espionagem é porque não sabia que [o dispositivo] estava lá".



"É muito embaraçoso para os ditadores quando não sabem o que aconteceu", continuou. "Quando [o balão] foi abatido ficou muito embaraçado e até negou que (o aparelho) estivesse lá".





Numa primeira reação, a China condenou a observação "absurda" do presidente dos Estados Unidos sobre Xi Jinping.



"Esta observação do lado norte-americano é realmente absurda, muito irresponsável e não reflete a realidade", disse a porta-voz diplomática chinesa Mao Ning a jornalistas, na quarta-feira.



Já o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros afirmou, no mesmo dia, que as declarações de Joe Biden violavam gravemente a dignidade política da China e eram uma provocação política pública.