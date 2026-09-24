Xi Jinping diz que China e EUA devem ser "parceiros e não rivais"

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"Os nossos dois países devem ser parceiros, e não rivais", afirmou Xi, numa mensagem divulgada pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua, acrescentando que "os povos chinês e norte-americano mantêm há muito intercâmbios amistosos e os nossos interesses estão estreitamente ligados".

As declarações surgem na véspera das aguardadas conversações entre os líderes da China e dos Estados Unidos, que trocaram um aperto de mão à chegada de Xi Jinping a Washington.

As discussões deverão abordar o comércio, a concorrência tecnológica - em particular no domínio da inteligência artificial - e o apoio de Pequim ao Irão.

O Presidente chinês afirmou também estar "ansioso por manter conversações aprofundadas com o Presidente Trump sobre as principais questões relativas às nossas relações bilaterais e à situação mundial", segundo a Xinhua.

Os dois países devem "trabalhar em conjunto para promover uma relação estável, tendo a cooperação como principal pilar, a concorrência dentro de limites razoáveis, divergências controláveis e perspetivas pacíficas", afirmou Xi.

Numa referência ao lema de Donald Trump, o líder chinês acrescentou que "o grande rejuvenescimento da nação chinesa e o objetivo de tornar a América novamente grande podem perfeitamente avançar lado a lado".

"Acredito que, com os esforços conjuntos, esta visita produzirá resultados frutíferos, melhorará o bem-estar dos nossos dois povos e trará uma nova esperança para a paz mundial", acrescentou.