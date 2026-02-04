EM DIRETO
Depressão Leonardo. A evolução do estado do tempo ao minuto

Xi Jinping espera alcançar "coisas grandes" com Trump mas deixa avisos sobre Taiwan

Xi Jinping espera alcançar "coisas grandes" com Trump mas deixa avisos sobre Taiwan

Após uma chamada telefónica com o seu homólogo norte-americano, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que está disposto a realizar "mais coisas grandes e boas" com os EUA, mas deixou avisos em relação a Taiwan. Donald Trump garante que a relação com Pequim é "extremamente boa".

Mariana Ribeiro Soares - RTP /
Evelyn Hockstein - Reuters

VER MAIS
Algumas horas depois da conversa telefónica com o presidente russo Vladimir Putin, o presidente chinês conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos.

No final da conversa, Xi Jinping disse estar disposto a "realizar mais coisas grandes e boas" com Trump neste novo ano e afirmou que Pequim e Washington devem “intensificar a comunicação, construir confiança mútua, lidar adequadamente com as diferenças e expandir a cooperação”.

O presidente chinês disse acreditar que a China e os EUA “podem encontrar soluções para as preocupações um do outro”, mas alertou que Washington deve ter “cautela” na questão da venda de armas a Taiwan.

"A questão de Taiwan é o tema mais importante nas relações China-EUA. Taiwan faz parte do território chinês. A China deve defender a sua soberania e integridade territorial e nunca permitirá que Taiwan se separe da China. Os Estados Unidos devem ser cautelosos na questão da venda de armas a Taiwan", disse Xi, de acordo com a agência de notícias Xinhua.

A ilha de Taiwan e a China continental estão politicamente separadas desde a Guerra Civil Chinesa, que terminou em 1949. No entanto, Pequim reivindica o território e afirma desejar a "reunificação" pacífica, mas não descarta o uso da força para assumir o controlo da ilha.
Relações "extremamente boas"
Donald Trump, por sua vez, afirmou que a relação dos Estados Unidos com a China e a sua relação pessoal com o presidente chinês são "extremamente boas".

"Foi uma ligação longa e completa durante a qual discutimos muitos temas importantes, incluindo o comércio, a defesa, a viagem que farei à China em abril (que estou ansioso por fazer), Taiwan, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a situação no Irão, a compra de petróleo e gás dos Estados Unidos pela China, o plano da China de comprar mais produtos agrícolas (americanos), incluindo o aumento da quantidade de soja em 20 milhões de toneladas nesta colheita", escreveu o presidente norte-americano na sua rede social Truth.

Embora Trump tenha apontado a China como a razão para várias medidas políticas agressivas, desde o Canadá à Gronelândia e à Venezuela, suavizou a sua política em relação a Pequim nos últimos meses em áreas-chave, desde tarifas a chips de computador e drones.

Num gesto de boa vontade, dois meses antes da esperada visita de Trump a Pequim, Xi concordou em aumentar as compras de soja dos EUA para 20 milhões de toneladas na atual colheita.

A soja é uma questão crucial porque os agricultores representam uma importante base eleitoral para Trump nos Estados Unidos e a China é o maior consumidor. As vendas externas de soja americana caíram este ano para o nível mais baixo em 14 anos devido às tensões comerciais com a China.

Após o anúncio de Donald Trump, os contratos futuros de soja negociados na Bolsa de Chicago subiram mais de 3%, atingindo a cotação mais elevada em dois meses.

c/agências

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB