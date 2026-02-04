Xi Jinping espera alcançar "coisas grandes" com Trump mas deixa avisos sobre Taiwan

Relações "extremamente boas"

Após o anúncio de Donald Trump, os contratos futuros de soja negociados na Bolsa de Chicago subiram mais de 3%, atingindo a cotação mais elevada em dois meses.





Algumas horas depois da conversa telefónica com o presidente russo Vladimir Putin, o presidente chinês conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos.No final da conversa, Xi Jinping disse estar disposto a "realizar mais coisas grandes e boas" com Trump neste novo ano e afirmou que Pequim e Washington devem “intensificar a comunicação, construir confiança mútua, lidar adequadamente com as diferenças e expandir a cooperação”."A questão de Taiwan é o tema mais importante nas relações China-EUA. Taiwan faz parte do território chinês.", disse Xi, de acordo com a agência de notícias Xinhua.A ilha de Taiwan e a China continental estão politicamente separadas desde a Guerra Civil Chinesa, que terminou em 1949. No entanto, Pequim reivindica o território e afirma desejar a "reunificação" pacífica, mas não descarta o uso da força para assumir o controlo da ilha."Foi uma ligação longa e completa durante a qual discutimos muitos temas importantes, incluindo o comércio, a defesa, a viagem que farei à China em abril (que estou ansioso por fazer), Taiwan, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a situação no Irão, a compra de petróleo e gás dos Estados Unidos pela China, o plano da China de comprar mais produtos agrícolas (americanos), incluindo o aumento da quantidade de soja em 20 milhões de toneladas nesta colheita", escreveu o presidente norte-americano na sua rede social Truth.Embora Trump tenha apontado a China como a razão para várias medidas políticas agressivas, desde o Canadá à Gronelândia e à Venezuela, suavizou a sua política em relação a Pequim nos últimos meses em áreas-chave, desde tarifas a chips de computador e drones.A soja é uma questão crucial porque os agricultores representam uma importante base eleitoral para Trump nos Estados Unidos e a China é o maior consumidor. As vendas externas de soja americana caíram este ano para o nível mais baixo em 14 anos devido às tensões comerciais com a China.