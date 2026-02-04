Xi e Putin defendem cooperação mais estreita em prol da "estabilidade" mundial

O presidente chinês, Xi Jinping, conversou ao telefone esta quarta-feira com o homólogo russo, Vladimir Putin. Durante a chamada, os dois homens defenderam uma cooperação bilateral mais estreita em prol da "estabilidade" mundial. Horas depois, o líder da China falou com o presidente norte-americano, Donald Trump.



A conversa entre Xi e Putin ocorreu num contexto internacional marcado por grande incerteza, nomeadamente no que diz respeito à questão iraniana e à guerra na Ucrânia.



"Ambas as partes devem (...) garantir que as relações sino-russas continuem a desenvolver-se de forma estável e na direção certa, graças a uma coordenação estratégica mais aprofundada", disse Xi Jinping a Vladimir Putin na quarta-feira, de acordo com a estação chinesa CCTV.



"Como grandes países responsáveis e membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a China e a Rússia têm a obrigação de encorajar a comunidade internacional a defender a equidade e a justiça (...) e de manter conjuntamente a estabilidade estratégica mundial", sublinhou Xi. O Kremlin disse que Putin aceitou um convite de Xi para visitar a China no primeiro semestre deste ano.



Esta quarta-feira teve início, em Abu Dhabi, um novo ciclo de negociações entre representantes ucranianos e russos, na presença da delegação norte-americana, para tentar encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia.



Segundo o conselheiro diplomático do presidente russo, Yuri Ushakov, esses esforços para chegar a um acordo foram mencionados durante a reunião entre Putin e Xi.



O presidente chinês disse "apoiar as negociações tripartidas em Abu Dhabi", garantiu Ushakov aos jornalistas em conferência de imprensa. Xi falou também com Trump

Algumas horas depois, Xi Jinping conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com a imprensa chinesa. O líder norte-americano deverá visitar a China em abril deste ano.



Os dois líderes falaram pela última vez por telefone no final de novembro, com Trump a destacar depois as relações "extremamente fortes" com a Pequim.



Após meses de tensões comerciais desencadeadas pelas tarifas impostas por Trump no ano passado, as relações entre Washington e Pequim estabilizaram após uma reunião entre os líderes em outubro na Coreia do Sul, onde foi alcançada uma frágil trégua comercial.



