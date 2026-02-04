Negociações regressam a Abu Dhabi. Rússia e Ucrânia trocam ataques com drones

Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de preferir continuar os ataques à Ucrânia em vez de procurar uma solução diplomática, após mais de 1.100 casas terem ficado sem aquecimento, em Kiev, numa grande ofensiva noturna.



Negociadores ucranianos, russos e norte-americanos reúnem-se esta quarta-feira em Abu Dhabi para avançar nas difíceis negociações com o objetivo de pôr fim a quatro anos de guerra.Em Dnipropetrovsk, duas pessoas morreram num ataque com umrusso. "Uma mulher de 68 anos e um homem de 38 foram mortos", disse o chefe da administração regional, Mykola Lukashuk, no Telegram., afirmou o presidente ucraniano.Na terça-feira, a empresa do setor energético ucraniana DTEK disse que os ataques russos realizados contra o setor energético da Ucrânia foram "os mais poderosos" de 2026, acrescentando que as suas centrais foram "gravemente danificadas"."Durante a noite, a Rússia lançou o seu ataque mais poderoso contra o setor energético desde o início do ano", declarou a empresa privada no Telegram, dando conta de que centrais elétricas e centrais termoelétricas foram atingidas em Kiev, Kharkiv (nordeste), Odessa (sul) e Dnipro (centro-leste)O ataque, levado a cabo por um "das forças armadas ucranianas" que tinha como alvo um miniautocarro, ocorreu na noite de terça-feira, acrescentou.Quase metade dos, 11, foram abatidos sobre a região fronteiriça de Bryansk, e outros oito sobre Belgorod, declarou o comando militar russo, também no Telegram.Mais cincoforam neutralizados nas regiões de Rostov e Astrakhan.As autoridades de aviação ordenaram o encerramento temporário dos aeroportos de Volgogrado e Saratov.Nos últimos dias, o número de ataques ucranianos contra zonas de retaguarda russas diminuiu consideravelmente: entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro, foram abatidos uma média de cerca de 25por dia, enquanto a 26 de janeiro foram destruídos 106 e, a 4 de janeiro, cerca de 400, segundo dados do Ministério da Defesa russo.Na terça-feira a Rússia registou o menor número de ataques nas últimas semanas: apenas dezforam intercetados durante a noite.Os negociadores da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos deverão realizar esta quarta-feira a segunda ronda de negociações trilaterais nos Emirados Árabes Unidos, negociações que começaram no mês passado na capital do país, Abu Dhabi.A agência de notícias oficial russa TASS noticiou esta quarta-feira que a delegação russa tinha chegado a Abu Dhabi. Não ficou claro se as delegações americana e ucraniana já lá estavam.Russos, ucranianos e norte-americanos reuniram-se nos Emirados Árabes Unidos no final de janeiro para discutir o plano proposto por Washington para pôr fim à guerra.: Moscovo exige, em particular, que as forças ucranianas se retirem das zonas ainda sob o seu controlo na região de Donetsk. A Ucrânia rejeita esta exigência, mas teme que Washington apoie a posição russa.Kiev, por sua vez, pressiona para um cessar-fogo na atual linha de demarcação e para o congelamento das operações na frente de batalha.A delegação ucraniana é liderada pelo chefe do Conselho de Segurança Nacional e antigo ministro da Defesa, Rustem Umerov, um diplomata de renome.Inclui também o novo chefe da administração presidencial, Kyrylo Budanov, antigo chefe dos serviços de informação militar ucranianos.O principal negociador russo é o chefe dos serviços de informação militar, Igor Kostyukov, um oficial naval de carreira sob sanções ocidentais.Em negociações anteriores, a equipa americana foi liderada pelo enviado especial Steve Witkoff, e espera-se que seja novamente o caso.No entanto, a Ucrânia enfrenta este inverno a sua pior crise energética desde 2022. Os ataques aéreos russos devastaram a rede elétrica e o fornecimento de aquecimento e água.Após uma breve pausa graças a um pedido de Donald Trump ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, o exército russo retomou os seus ataques aéreos maciços contra a Ucrânia na terça-feira.