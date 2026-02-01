Zelensky avança com datas. Próximos contactos com Rússia e EUA acontecem a 4 e 5 de fevereiro

O presidente ucraniano remeteu a próxima ronda de conversações trilaterais com a Rússia e os Estados Unidos, em Abu Dhabi, para os dias 4 e 5 de fevereiro. Previa-se que fossem retomadas este domingo.

"A nossa equipa de negociação acaba de informar. Foram estabelecidas as datas para os próximos encontros trilaterais: 4 e 5 de fevereiro em Abu Dhabi", adiantou Volodymyr Zelensky nas suas plataformas nas redes sociais, agradecendo "a todos os que estão a ajudar".O presidente da Ucrânia havia já sinalizado o cenário de adiamento da reunião, perante o contexto de instabilidade no Médio Oriente, em particular o recrudescimento da tensão entre Washington e Teerão.

Na primeira ronda, realizada há uma semana, foi discutida uma trégua parcial nos ataques russos contra a infraestrutura energética ucraniana, segundo o próprio Zelebsky.



A pausa nos bombardeamentos seria também anunciada, na quinta-feira, pelo presidente dos Estdos Unidos, Donald Trump.

Em matéria territorial, porém, Zelensky reitera que a Ucrânia não está disposta a anuir às condições impostas a partir do Kremilin, que passam pelo completo controlo russo do Donbass, no leste do país invadido.

"Até ao momento não encontramos um compromisso na questão territorial, concretamente sobre a parte leste da Ucrânia. Estamos a falar da região de Donetsk", afirmou o presidente ucraniano, citado pela agência oficial Ukrinform.

Kiev admite aceitar a proposta norte-americana de uma zona económica livre, sem presença militar, na área atualmente controlada pelos ucranianos. Desde que os territórios em causa não passem para a soberania de Moscovo.

O emissário da Administração Trump, Steve Witkoff, esteve reunido no sábado, na Florida, com o enviado especial russo Kiril Dmitriev. O encontro foi descrito como "produtivo".



c/ agências