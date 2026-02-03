Zelensky acusa Rússia de preferir aterrorizar população em vez de tentar diplomacia

Entretanto, a ministra ucraniana da Cultura, Tetiana Berezhna, indicou que os ataques russos da última noite "danificaram o Salão da Glória no Museu Nacional da História da Ucrânia na II Guerra Mundial", tendo danificado nomeadamente o monumento 'Pátria'", uma estátua de grande dimensão de uma mulher a empunhar uma espada e um escudo, que assinala o triunfo sobre os nazis, anunciou a ministra da Cultura ucraniana, Tetiana Berezhna. A responsável fala de um ataque "simbólico e cínico".



O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andri Sibiga, destacou que esta retoma dos ataques da Federação Russa, após vários dias de trégua, aconteceu quando as temperaturas rondam os 20 graus negativos em algumas zonas do país, como a capital.

Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumi e Odessa foram os alvos desta mais recente ofensiva aérea russa.

Em janeiro, os bombardeamentos russos provocaram cortes de energia sem precedentes em Kiev, desde o início da invasão russa em grande escala, em 24 de fevereiro de 2022.





com Lusa

, escreveu o líder da Ucrânia na rede social X, acrescentando queO ministro ucraniano do Desenvolvimento, Oleksiy Kuleba, declarou que, antes do retomar das negociações de Paz em Abu Dhabi.A ronda trilateral de conversações terá lugar na quarta e quinta-feira na capital dos Emirados Árabes Unidos, após uma reunião em janeiro, que marcou o primeiro encontro direto entre representantes de Kiev e Moscovo.A Rússia, no entanto, continuou os ataques contra o resto da Ucrânia, nomeadamente matando 12 pessoas, num ataque no domingo contra um autocarro que transportava mineiros na região de Dnipropetrovsk.