Zelensky acusa Rússia de preferir aterrorizar população em vez de tentar diplomacia
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusa a Rússia de preferir continuar os ataques à Ucrânia em vez de procurar uma solução diplomática. Na última noite, em Kiev, mais de 1.100 casas ficaram sem aquecimento após uma grande ofensiva noturna.
"Aproveitar os dias mais frios do inverno para aterrorizar a população é mais importante para a Rússia do que escolher a diplomacia", escreveu o líder da Ucrânia na rede social X, acrescentando que as forças russas atacaram durante a noite com "mais de 70 mísseis no total e lançaram 450 ataques com drones".
O ministro ucraniano do Desenvolvimento, Oleksiy Kuleba, declarou que "em resultado dos ataques, ficaram sem aquecimento mais de 1.100 imóveis de habitação".
Na sexta-feira, o Kremlin anunciou que tinha aceitado um pedido do presidente norte-americano, Donald Trump, para suspender os ataques contra Kiev e a rede elétrica ucraniana até 1 de fevereiro, antes do retomar das negociações de Paz em Abu Dhabi.
A ronda trilateral de conversações terá lugar na quarta e quinta-feira na capital dos Emirados Árabes Unidos, após uma reunião em janeiro, que marcou o primeiro encontro direto entre representantes de Kiev e Moscovo.
A Rússia, no entanto, continuou os ataques contra o resto da Ucrânia, nomeadamente matando 12 pessoas, num ataque no domingo contra um autocarro que transportava mineiros na região de Dnipropetrovsk.
Entretanto, a ministra ucraniana da Cultura, Tetiana Berezhna, indicou que os ataques russos da última noite "danificaram o Salão da Glória no Museu Nacional da História da Ucrânia na II Guerra Mundial", tendo danificado nomeadamente o monumento 'Pátria'", uma estátua de grande dimensão de uma mulher a empunhar uma espada e um escudo, que assinala o triunfo sobre os nazis, anunciou a ministra da Cultura ucraniana, Tetiana Berezhna. A responsável fala de um ataque "simbólico e cínico".Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumi e Odessa foram os alvos desta mais recente ofensiva aérea russa.
Em janeiro, os bombardeamentos russos provocaram cortes de energia sem precedentes em Kiev, desde o início da invasão russa em grande escala, em 24 de fevereiro de 2022.
