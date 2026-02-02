Mundo
Capital ucraniana alvo de ataque russo
A capital ucraniana foi atacada com mísseis russos na madrugada desta terça-feira. A informação foi avançada pela agência Reuters, que cita o chefe da administração militar de Kiev.
Tymur Tkachenko, chefe da administração militar da cidade, anunciou no Telegram que as forças russas estão a fazer um ataque "massivo" com "mísseis balísticos" em "pleno inverno".
Segundo Tkachenko, vários edifícios residenciais e uma instituição de ensino ficaram danificados.
Testemunhas ouvidas pelas Reuters relataram fortes explosões na cidade. Devido à ameaça, o alarme soou em várias regiões.
O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, ordenou o envio de equipas médicas de emergência para as zonas afetadas da cidade.
Ihor Terekhov, presidente da Câmara de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, afirmou que a cidade também estava sob ataque de mísseis e drones russos. Também em Dnipro, no sudeste do país, há relatos de ataques.
Os ataques acontecem no mesmo dia que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse acreditar numa “paz digna e duradoura” para a Ucrânia e poucas horas depois de o presidente norte-americano ter afirmado que esperava "boas notícias" para breve sobre o processo de paz na Ucrânia.
Os ataques marcam também uma quebra na promessa que o presidente norte-americano disse ter recebido do seu homólogo russo. Na semana passada, Donald Trump garantiu que Vladimir Putin concordou suspender os ataques contra Kiev e outras cidades por uma semana, uma vez que o país enfrenta uma época de frio extremo.
O Kremlin confirmou, esta segunda-feira, um novo encontro trilateral, entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, na quarta ou na quinta-feira. Tal como já tinha avançado Zelensky, o porta-voz russo, Dmitry Peskov, disse que as negociações serão retomadas esta semana em Abu Dhabi.
Peskov admite que, em algumas questões, o entendimento até está perto de ser alcançado, mas reforça que não há consenso em questões importantes.
