Capital ucraniana alvo de ataque russo

Tymur Tkachenko, chefe da administração militar da cidade, anunciou no Telegram que as forças russas estão a fazer um ataque "massivo" com "mísseis balísticos" em "pleno inverno".





Segundo Tkachenko, vários edifícios residenciais e uma instituição de ensino ficaram danificados.

Testemunhas ouvidas pelas Reuters relataram fortes explosões na cidade. Devido à ameaça, o alarme soou em várias regiões.





O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, ordenou o envio de equipas médicas de emergência para as zonas afetadas da cidade.



Ihor Terekhov, presidente da Câmara de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, afirmou que a cidade também estava sob ataque de mísseis e drones russos. Também em Dnipro, no sudeste do país, há relatos de ataques.







Os ataques acontecem no mesmo dia que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse acreditar numa “ paz digna e duradoura ” para a Ucrânia e poucas horas depois de o presidente norte-americano ter afirmado que esperava "boas notícias" para breve sobre o processo de paz na Ucrânia.



