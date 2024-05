Xi Jinping inicia visita à Europa

Neste primeiro dia, decorrerá uma receção na capital francesa e conversações bilaterais no Palácio do Eliseu, além de um encontro que juntará os presidentes e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, e encontros económicos sino-franceses.



As agências noticiosas internacionais preveem que Xi expresse descontentamento quanto às investigações europeias sobre as práticas comerciais chinesas e mantenha a posição quanto à Rússia.



Para Paris, a questão principal deve ser a guerra na Ucrânia, e sendo que "a China é um dos principais parceiros da Rússia", Emmanuel Macron pretende "encorajá-la a utilizar a influência que tem sobre Moscovo para mudar os cálculos da Rússia e contribuir para a resolução deste conflito", segundo o Palácio do Eliseu.



Depois da França, Xi visitará a Hungria e a Sérvia, ambas consideradas próximas da China e do presidente russo, Vladimir Putin.