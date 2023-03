Xi Jinping inicia visita à Rússia

Segundo o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, depois do encontro “cara a cara” de hoje, na terça-feira será o “dia das negociações” e em que os dois líderes vão dar uma conferência de imprensa conjuntaOs dois líderes reuniram-se pela última vez em setembro passado, à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), no Uzbequistão. Xi expressou então a Putin “questões e preocupações” sobre a guerra na Ucrânia, de acordo com o presidente russo.A China afirmou ser neutra no conflito, mas um mês antes da invasão, Xi e Putin proclamaram uma “amizade sem limites”, na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim.A China recusou-se a criticar a invasão da Ucrânia, mas condenou a imposição de sanções a Moscovo e acusou o Ocidente de provocar o conflito e “alimentar as chamas”, ao fornecer à Ucrânia armas defensivas.