Xi Jinping quer revolucionar as casas de banho na China

RTP29 Nov, 2017, 16:23 / atualizado em 29 Nov, 2017, 16:24 | Mundo

A “revolução das casas de banho” teve inicio em 2015, num plano que promovia a melhoria das condições da rede sanitária pública em cidades com grande afluência turística. Recentemente as Nações Unidas declararam o "World Toilet Day", a celebrar a 19 de novembro, e o líder chinês aproveitou para reforçar a necessidade de investir nesta estratégia a favor da qualidade de vida no país.



Com o objetivo de contribuir para uma sociedade mais civilizada e uma higiene pública melhor, o Presidente da China pediu, esta segunda-feira, esforços contínuos para a modernização e implantação de mais instalações sanitárias em locais turísticos.



Esta medida de incentivo ao turismo surgiu após as muitas queixas sobre o estado de degradação e baixos níveis de higiene das casas de banho públicas em determinadas cidades.



Xi Jinping ordenou a construção de instalações sanitárias em diversos pontos turísticos após os inúmeros relatos de estrangeiros que focavam tanto a falta de higiene como a ausência deste tipo de estrutura em espaços públicos, já em 2015.

"Aspeto importante"

Agora, para além da construção de mais instalações sanitárias, o Presidente da China reforça a necessidade de limpeza e manutenção para a civilização das áreas urbanas e rurais.



“A questão da casa de banho não é pequena, é um aspeto importante da construção de cidades civilizadas e meios rurais. Esse trabalho tem de ser uma parte concreta do nosso avanço na revitalização estratégica do nosso país e temos de fazer grandes esforços para preencher esses vazios que afetam a qualidade de vida das massas", afirmou o líder chinês, segundo a agência governamental de notícias Xinhua.



É fundamental reforçar esta estratégia para o setor de saúde pública e de turismo, uma vez que são os pilares para corrigir os "maus hábitos" da sociedade, salientou ainda.

Aposta nos meios rurais



Para além da aposta nas cidades, o Presidente do Governo chinês reforçou a ideia de tornar a população mais civilizada e de apostar no melhoramento de saneamento doméstico também nas zonas rurais.



Muitas aldeias não têm estruturas necessárias nem condições de saneamento básicas e, por essa razão, a “revolução das casas de banho” passa também por aí.



Mais do que a promoção do turismo, Xi Jinping quer “revolucionar” com esta estratégia pela modernização das aldeias e a promoção da qualidade de vida dos chineses.



"Em comparação com o rápido crescimento da indústria do turismo e a crescente necessidade de melhores condições do povo, o desenvolvimento [das instalações sanitárias] é desequilibrado e inadequado. Outro programa de três anos é urgente e necessário", disse Li Jinzao, chefe da Administração Nacional de Turismo da China (CNTA).



A CNTA apresentou esta semana o plano intitulado como “Advance the Toilet Revolution Steadily” estimando que, até 2020, se instalem cerca de 64 mil estruturas.