Xi Jinping saúda "passos firmes" da parceria com Rússia em mensagem a Putin

Segundo a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, Xi Jinping destacou os "passos firmes" dados pela "parceria estratégica global de coordenação China-Rússia para uma nova era" ao longo de 2025, ano em que os dois líderes se reuniram presencialmente por duas vezes.

O Presidente chinês afirmou que os dois países "se apoiaram mutuamente em quadros multilaterais como as Nações Unidas", contribuindo com "sabedoria e força" para a reforma da governação global.

Já Vladimir Putin sublinhou que os laços com a China mantiveram um "bom ímpeto de desenvolvimento" e geraram "resultados abundantes", citando a ampliação da cooperação económica e comercial e os "progressos constantes" em projetos bilaterais.

De acordo com a Xinhua, o chefe de Estado russo expressou ainda o desejo de continuar a manter "contacto estreito" com Xi Jinping sobre as relações bilaterais e questões internacionais importantes.

Xi e Putin proclamaram em fevereiro de 2022, pouco antes do início da invasão russa da Ucrânia, uma "amizade sem limites" entre os dois países. Desde então, Pequim e Moscovo têm reforçado os laços políticos, económicos e diplomáticos, afirmando que a aproximação não constitui uma ameaça, mas antes promove um mundo multipolar.

Pequim tem adotado uma posição ambígua face à guerra na Ucrânia, apelando ao respeito pela "integridade territorial de todos os países", incluindo de Kiev, mas também pelas "legítimas preocupações de segurança" de Moscovo.

A China opõe-se ainda às sanções ocidentais contra a Rússia, que classifica como "unilaterais e ilegais" e acusa de não contribuírem para a resolução do conflito.