Yo La Tengo oferecem-se para concertos acústicos por donativos para Kamala

"Em 40 anos de digressões, já atuámos numa vasta gama de palcos: bares de todos os tamanhos, festivais, estádios de beisebol, um parque de diversões, o pavilhão casual e um zoológico (em Seattle amanhã!), bem como a ocasional sala vazia, incluindo uma vez de forma intencional (no Hanukkah de 2020). No entanto, só fizemos uma pequena mão cheia de `concertos caseiros`. Até agora!", pode ler-se numa publicação no Instagram da banda de Nova Jérsia.

No texto, o trio norte-americano mostra a sua "disponibilidade para uma série de concertos íntimos acústicos para indivíduos dispostos a fazer um donativo significativo para a campanha presidencial de Harris/Walz".

A banda, formada há 40 anos, vai fazer uma seleção de propostas com base no valor oferecido, no local e na sua própria disponibilidade, estando proibidas filmagens dos concertos: "Desde que não estejamos a tocar, podem fotografar à vontade. O público fica ao critério de quem fizer o donativo".

"Levem-nos para o vosso quintal para um encontro sossegado com os vossos melhores amigos! Marquem-nos para a vossa sala, cave, celeiro ou auditório local de VFW [organização de veteranos militares dos EUA] para um público de gente que nunca conheceste na vida! A logística é (maioritariamente) problema teu, mas se estiveres disponível para gastar muito para apoiar a campanha presidencial em 2024, os Yo La Tengo vão ter contigo", acrescentaram os músicos.

Nos comentários à publicação da banda há dezenas de pessoas a aplaudir a iniciativa, com destaque para outros músicos, como Lee Ranaldo, dos Sonic Youth.

Harris, a primeira mulher negra a concorrer à Presidência dos EUA, construiu uma candidatura em tempo recorde desde que Biden abandonou a corrida, em meados de julho.

Os valores recorde de angariação de fundos - 20 milhões de dólares, equivalente a 18,3 milhões de euros, em 24 horas esta semana - e as recentes sondagens em que conseguiu reduzir a diferença em relação a Trump renovaram a energia do partido para a corrida eleitoral muito disputada, em 05 de novembro.