Youtube reforça ferramentas de controlo parental

Segundo um comunicado de imprensa da empresa, entre as principais novidades da plataforma está o reforço das opções de gestão dos YouTube Shorts (vídeos curtos). A partir de agora, encarregados de educação passam a poder limitar o tempo de acesso dos mais novos aos vídeos curtos ou, em alternativa, bloquear totalmente este formato de conteúdos.





A funcionalidade funciona por temporizador, o que significa que os pais têm a capacidade de selecionar os minutos de reprodução e até reduzi-lo a zero.

Outra das alterações anunciadas pela plataforma de vídeo da Google diz respeito à criação de contas para crianças. De acordo com a empresa, o novo processo pretende “tornar ainda mais simples a obtenção da experiência certa para a idade certa”.





Estas contas ficam diretamente associadas às dos pais, não tendo endereço de e-mail nem palavra-passe próprios, o que facilita a gestão das definições de conteúdo e das recomendações adequadas à idade de cada utilizador.

Segundo o responsável, as novas funcionalidades resultam do feedback dos pais e das recomendações de especialistas independentes, inserindo-se “numa década de investimentos para criar uma experiência mais saudável para os jovens no YouTube”.









O modo como as crianças interagem com a internet é cada vez mais alvo de preocupação e a problemática tem ganho espaço no debate público. No entanto, os dados parecem não acompanhar a expressão do fenómeno.