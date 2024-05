Zelensky abandona Lisboa após visita de seis horas

O avião que transportou Zelensky descolou às 21:02 de Lisboa, onde tinha aterrado pelas 14:50, depois de o chefe de Estado ucraniano ter estado em Bruxelas durante a manhã e em Madrid na segunda-feira.

Zelensky foi recebido no aeródromo militar de Figo Maduro pelo homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Durante a visita, Zelensky assinou com Montenegro um acordo de cooperação e segurança entre Portugal e a Ucrânia - palco de uma guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022 -, por um período de dez anos, nos termos do qual Portugal se compromete a fornecer este ano a Kiev apoio militar no valor de pelo menos 126 milhões de euros, incluindo contribuições financeiras e em espécie.

No acordo, salienta-se também que "Portugal contribuirá com apoio militar adicional para a Ucrânia, incluindo aquele a acordar no quadro da União Europeia, da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental) e de outros `fora` internacionais relevantes".