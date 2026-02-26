Zelensky acusa Rússia de ter lançado 420 drones durante a noite

De acordo com uma declaração divulgada através das redes sociais, Zelensky afirmou que se registaram ataques contra oito regiões sendo que "dezenas de pessoas ficaram feridas, incluindo crianças".

Anteriormente as autoridades locais e militares da Ucrânia indicaram que os ataques fizeram pelo menos 15 feridos.

O presidente ucraniano disse ainda que as infraestruturas de gás na região de Poltava e as centrais elétricas nas regiões de Kive e Dnipropetrovsk foram atingidas.

Por outro lado, Zelensky afirmou que a maioria dos mísseis lançados pela Rússia puderam ser abatidos "graças à rápida mobilização" de alguns dos sistemas de defesa aérea acordados na última reunião de Ramstein.

Zelenskyy referiu-se diretamente ao encontro do grupo de países que presta ajuda militar à Ucrânia que decorreu na Alemanha.

Zelensky acrescentou que também ocorreram impactos de mísseis não intercetados e apelou à aceleração do fornecimento de materiais de defesa necessários para que a Ucrânia possa proteger o sistema de distribuição de energia.

Além dos danos nas infraestruturas anunciados por Zelensky, a empresa privada de energia ucraniana DTEK informou que uma das subestações elétricas na região sul foi atingida durante a noite pelo ataque russo.

Paralelamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia condenou os ataques russos da última madrugada.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Ucrânia e lançou uma campanha de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.