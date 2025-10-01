Zelensky adverte para situação "crítica". Central nuclear de Zaporizhia inoperacional há uma semana

As trocas de acusações entre Rússia e a Ucrânia sobre um eventual risco de uma catástrofe nuclear se algum dos lados atacar a região não é novo, mas a falha de energia no território ucraniano aumentou as tensões sobre a questão. O chefe da Agência Internacional de Energia Atómica (com a sigla AIEA) afirmou, entretanto, estar a trabalhar com as duas partes do conflito no sentido de restaurar a linha de energia externa. Rafael Grossi assegurou mesmo que, para já, a situação não era perigosa, desde que os geradores a combustível permaneçam em funcionamento, fornecendo energia de emergência para a instalação nuclear.





É a maior e mais longa interrupção das operações, desde que a Rússia invadiu e começou a controlar a central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. Com os contínuos ataques russos, ainda não foi possível restaurar a linha de energia para arrefecer os reatores e evitar um colapso energético., afirmou Volodymyr Zelensky, na terça-feira à noite, salientando que “é alimentada por geradores a combustível", um dos quais "não está a funcionar corretamente”., acrescentou.Os seis reatores da central estão desligados mas é necessária uma fonte de alimentação externa para continuar a arrefecê-los.advertiu ainda Zelensky.“Embora a central esteja atualmente a apenas com os seus geradores a combustível de emergência — a última linha de defesa — e não haja perigo imediato enquanto eles continuarem a funcionar, claramente esta não é uma situação sustentável em termos de segurança nuclear”, disse Grossi.Atualmente, a central não produz eletricidade, mas precisa de energia para garantir que o combustível nos reatores permaneça frio e que não ocorra derretimento. É a décima vez desde o início do conflito que foi desconectada da rede elétrica.O SEAE sublinha que "as tentativas russas de tomar ilegalmente a central nuclear" são inválidas ao abrigo do direito internacional, e que a Rússia "deve retirar imediata, incondicional e completamente todas as suas forças, equipamento militar e outros funcionários não autorizados da central nuclear e de todo o território da Ucrânia".