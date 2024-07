Zelensky agradece a Joe Biden "apoio inabalável à Ucrânia"

"Iremos sempre estar agradecidos pela liderança do presidente Biden. Ele apoiou-nos no momento mais dramático da História, apoiou-nos a evitar que Putin ocupasse o nosso país", escreveu Zelensky na rede social X.

Para o presidente ucraniano, a atual situação na Ucrânia e em toda a Europa também é desafiante, e Zelensky diz esperar que "a América continue a ter uma liderança forte que impeça o mal russo de triunfar e de dar frutos".

O Kremlin (presidência russa) reagiu ao anúncio de Joe Biden referindo faltarem quatro meses para as eleições, o que é "um longo período durante o qual muita coisa pode mudar".

"Precisamos de estar atentos, de seguir o que vai acontecer", indicou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov ao site Life.ru.

O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou a desistência da corrida às eleições presidenciais, justificando com o interesse do Partido Democrata e do país e afirmou que pretende terminar o mandato.