Zelensky assina acordo em Paris para compra de aviões de combate franceses

O presidente francês recebeu o seu homólogo ucraniano na base aérea de Villacoublay, a sudoeste de Paris, onde assinaram uma "declaração de intenções relativa à cooperação no que diz respeito à aquisição de equipamento de defesa francês pela Ucrânia".



Segundo o Palácio do Eliseu, este acordo, previsto para um período de cerca de dez anos, inclui potenciais contratos futuros para a aquisição, por parte da Ucrânia, de cerca de 100 caças Rafale, bem como o sistema de defesa aérea de última geração SAMP-T, atualmente em desenvolvimento, e sistemas de radar.









Numa declaração na rede social X, o presidente ucraniano refere-se a este acordo como “verdadeiramente histórico para ambas as nações”.

Today marks a significant moment, truly historic for both our nations – France and Ukraine. Together with Emmanuel Macron, we signed a Declaration of Intent on Cooperation in the Acquisition of Defense Equipment for Ukraine. This document enables Ukraine to procure military… pic.twitter.com/0qzG41IsnP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2025

"Será a melhor defesa aérea, uma das melhores do mundo", disse Zelenskiy após a assinatura do acordo com Macron perante um caça Rafale e as bandeiras francesa e ucraniana no aeroporto militar de Villacoublay.

O acordo inclui também novas aquisições de bombas AASM Hammer e drones.





Volodymyr Zelensky anunciou ainda que terão início este ano “projetos conjuntos” entre os setores de defesa ucranianos e franceses. “Coproduziremos drones intercetores e trabalharemos no desenvolvimento de tecnologias e componentes críticos que poderão ser integrados em drones ucranianos”, esclarece. O presidente ucraniano já tinha assinado uma carta de intenções no mês passado para a aquisição de 100 a 150 caças Gripen suecos.



O encontro em Villacoublay teve como objetivo reafirmar o apoio de Macron à Ucrânia num momento particularmente delicado devido à situação na linha da frente e à crise política que o Governo ucraniano enfrenta neste momento devido aos casos de corrupção.



Depois de ouvir os hinos nacionais de ambos os países e de inspecionar as tropas presentes em Villacoublay, o presidente francês mostrou a Zelensky uma série de equipamentos militares franceses, incluindo caças Rafale, mísseis antiaéreos SAMP/T NG e Aster 30 B NT, radares GF 300 e aparelhos aéreos não tripulados (drones).



De acordo com a agenda oficial, após a visita à base aérea, Macron e Zelensky vão visitar a sede da coligação de voluntários, grupo composto por 35 países, sobretudo europeus, que estão a preparar garantias de segurança para Kiev caso se verifique um acordo de cessar-fogo com a Rússia. Na terça-feira, Volodimir Zelensky vai deslocar-se a Espanha.





