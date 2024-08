Zelensky assinala que guerra está "de volta" à Rússia

Num discurso em vídeo para assinalar o Dia da Independência da Ucrânia, Zelensky deixou uma mensagem de otimismo quanto ao desfecho da guerra iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022.

"A Rússia queria destruir-nos", mas a guerra "voltou para casa", sublinhou o chefe de Estado ucraniano, num vídeo que afirmou ter sido gravado na zona fronteiriça de onde Kiev lançou a sua incursão surpresa contra as tropas de Moscovo, “a poucos quilómetros” do local onde as forças ucranianas desencadearam a ofensiva. Zelensky diz que “a Rússia só procurou uma coisa: destruir-nos” quando invadiu a Ucrânia no início de 2022. “Em vez disso, celebramos hoje o 33º Dia da Independência da Ucrânia”.

De acordo com o presidente ucraniano “quem quiser semear o mal na nossa terra colherá os frutos no seu próprio território. Isto não é uma previsão, nem uma ostentação, nem uma vingança cega”. Zelensky promete que a Rússia “saberá o que é retaliação”. Quanto ao presidente russo é o "velho doente da Praça Vermelha que constantemente ameaça a todos com o Botão Vermelho".

Esta referência surge devido à ameaça de Moscovo de uma catástrofe nuclear se o exército ucraniano atacar a central nuclear de Kursk, na região onde as forças de Kiev realizam uma ofensiva há duas semanas. Numa outra frente de guerra, as tropas russas continuam a ganhar terreno no leste da Ucrânia



A Ucrânia comemora este sábado a independência da União Soviética, enquanto a guerra com Moscovo continua pelo terceiro ano.