Zelensky convida líderes da Ásia-Pacífico para cimeira mundial para a paz

"A Ucrânia propõe alcançar a paz através da diplomacia (...) Convido a vossa região, os vossos líderes e países a participarem, para que os vossos povos se envolvam nos assuntos mundiais", declarou Zelensky no fórum de segurança Diálogo de Shangri-La, que termina hoje em Singapura.

"Unidos contra a guerra, podemos criar um mundo capaz de ultrapassar qualquer conflito", acrescentou.

O Presidente timorense, José Ramos-Horta, confirmou hoje que Timor-Leste vai estar presente.

"O Presidente Zelensky convidou Timor-Leste a participar na conferência de solidariedade com a Ucrânia, que vai decorrer em junho, nos dias 15,16 em Zurique. Já combinei com Xanana Gusmão para ir", afirmou José Ramos-Horta.

O chefe de Estado timorense falava aos jornalistas momentos após ter aterrado no aeroporto internacional de Díli proveniente de Singapura, onde participou no Diálogo Shangri-La.Reunião "muito boa" com o secretário da Defesa dos EUA

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que teve em Singapura uma reunião "muito boa" com o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, numa altura em que procura apoio ocidental devido aos avanços russos no terreno.Zelensky reuniu-se com Austin à margem do Diálogo de Shangri-La, um fórum que reúne responsáveis de todo o mundo, incluindo os ministros da Defesa dos EUA e da China.



O encontro realizou-se depois de Zelensky ter classificado, na sexta-feira, como "um passo em frente" a decisão de Washington de autorizar Kiev a usar armamento proveniente dos Estados Unidos para atingir determinados territórios russos perto da fronteira.



Questionado pelos jornalistas à saída da sala, o Presidente ucraniano afirmou que a reunião foi "muito boa".



Zelensky e Austin deverão "discutir a situação atual no campo de batalha na Ucrânia e sublinhar o empenho dos Estados Unidos em garantir que a Ucrânia dispõe dos meios necessários para se defender da agressão russa em curso", disse à agência France-Presse um responsável norte-americano antes da reunião.



Zelensky deslocou-se a vários países europeus, incluindo Portugal, nos últimos dias, para pedir mais ajuda militar para o exército ucraniano, que está a perder terreno face aos ataques russos.



O último encontro entre Zelensky e Austin tinha sido em Washington, em dezembro.



Em abril, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de ajuda financeira de 61 mil milhões de dólares (cerca de 56 mil milhões de euros) para a Ucrânia.

c/ Lusa