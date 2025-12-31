Zelensky despede-se de 2025 reafirmando o compromisso com a paz, apesar da guerra

"Acreditamos na paz, lutamos por ela e trabalhamos para a alcançar", disse Zelensky numa mensagem publicada hoje na sua conta do Telegram, acompanhada de uma foto sua ao lado da mulher, Olena Zelenska, citada pela agência EFE.

"Feliz Ano Novo, queridos ucranianos!", acrescentou Zelensky na mesma publicação, na qual destacou o empenho dos defensores da Ucrânia face à invasão russa que começou em fevereiro de 2022.

"Passa mais um ano, marcado pela dedicação e resiliência, pelos princípios e pelo trabalho diário dos ucranianos", acrescentou o Presidente ucraniano ao despedir-se de 2025.

Hoje, a Força Aérea ucraniana indicou que tinha destruído 101 drones russos no ataque russo da noite de terça para quarta-feira, embora tenham sido registados 20 impactos em 11 pontos da Ucrânia.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.