Zelensky diz que acordou com Trump manter diálogo e avançar na cooperação

"Tive uma excelente chamada com o presidente Donald Trump e felicitei-o pela sua histórica vitória esmagadora -- a sua tremenda campanha tornou este resultado possível. Elogiei a sua família e equipa pelo seu excelente trabalho", destacou Zelensky, numa nota na rede social X.

O chefe de Estado ucraniano revelou ainda que os dois concordaram em "manter um diálogo estreito e em fazer avançar a cooperação" entre os dois países.

"A liderança forte e inabalável dos EUA é vital para o mundo e para uma paz justa", acrescentou.

Em Kiev surgem receios sobre o apoio de Washington com a nova administração Trump.

Em recentes declarações, o republicano disse que poderia impor a paz na Ucrânia em "24 horas", sem concretizar, e criticou a dimensão da ajuda dada a Kiev para resistir à invasão russa, elogiando ainda Vladimir Putin.

Tanto na Europa como na Ucrânia, teme-se que Donald Trump obrigue Kiev a negociar com Moscovo em condições muito desfavoráveis.

Zelensky já tinha felicitado o candidato presidencial republicano: "Aprecio o compromisso de Trump com o princípio da `paz através da força` nos assuntos internacionais. (...) Espero que possamos pôr isto em ação em conjunto".

Nessa primeira mensagens Zelensky recordou "a longa conversa" que teve com Trump em Nova Iorque, em setembro, quando os dois falaram pessoalmente pela primeira vez desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, sobre as relações bilaterais, o chamado Plano de Vitória de Zelensky e os caminhos possíveis para a paz.

O Presidente ucraniano terminou a sua mensagem expressando o desejo de felicitar Trump "pessoalmente".

O republicano Donald Trump foi eleito o 47º Presidente dos Estados Unidos tendo já conquistado mais do que os 270 votos do colégio eleitoral necessários, quando ainda decorre o apuramento dos resultados. Trump segue também à frente da adversária democrata Kamala Harris no voto popular, com 51,1% contra 47,4% dos votos contados.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes segue igualmente na frente no apuramento com 201 mandatos, a apenas 17 da maioria.