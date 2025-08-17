Zelensky em Bruxelas este domingo e líderes europeus na segunda-feira em Washington
Ao início da tarde deste domingo estava marcada um encontro em videoconferência entre líderes europeus para discutirem os resultados da cimeira entre Putin e Trump. Foi anunciado agora que o presidente ucraniano vai estar em Bruxelas hoje para participar na reunião e que a presidente da Comissão Europeia e outros dirigentes europeus estarão em Washington a acompanhar Zelensky no encontro com o presidente norte-americano.
França, Alemanha Reino Unido, Itália e Finlândia já confirmaram que os seus líderes estarão em Washington na segunda-feira. Também estará presente o secretário-geral da NATO.
This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025
Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.
At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow.
Volodymyr Zelensky considera que se Putin não tem vontade de parar os ataques, "pode ser necessário um esforço muito maior" para se chegar ao fim da guerra.
Palavras deixadas na rede social X, numa mensagem que foi também de agradecimento ao grupo dos oito países Nórdicos e Bálticos que declararam apoio à Ucrânia, depois do encontro entre Trump e Putin.
Thank you for the support! All the points mentioned are important to achieve a truly sustainable and reliable peace. We see that Russia rebuffs numerous calls for a ceasefire and has not yet determined when it will stop the killing. This complicates the situation. If they lack… pic.twitter.com/bkTXwjMSnX— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025
Entretanto, o presidente russo foi ao Kremlin para fazer um balanço do encontro.