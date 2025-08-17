Em direto
Zelensky em Bruxelas este domingo e líderes europeus na segunda-feira em Washington

por RTP
Ritzau Scanpix via AFP

Ao início da tarde deste domingo estava marcada um encontro em videoconferência entre líderes europeus para discutirem os resultados da cimeira entre Putin e Trump. Foi anunciado agora que o presidente ucraniano vai estar em Bruxelas hoje para participar na reunião e que a presidente da Comissão Europeia e outros dirigentes europeus estarão em Washington a acompanhar Zelensky no encontro com o presidente norte-americano.

Von der Leyen revela numa publicação na rede social X que a presença na capital dos EUA acontece a pedido do presidente ucraniano.
França, Alemanha Reino Unido, Itália e Finlândia já confirmaram que os seus líderes estarão em Washington na segunda-feira. Também estará presente o secretário-geral da NATO.

O encontro deste domingo, entre os europeus, foi convocado pela França, Alemanha e Reino Unido. A reunião vai acontecer online e deve começar quando forem duas da tarde em Lisboa. Em cima da mesa vão estar a cimeira do Alasca e a viagem de Volodymyr Zelensky a Washington, marcada para amanhã.

O Presidente da Ucrânia diz que a recusa da Rússia em aceitar um cessar-fogo complica as negociações de paz.

Volodymyr Zelensky considera que se Putin não tem vontade de parar os ataques, "pode ser necessário um esforço muito maior" para se chegar ao fim da guerra.

Palavras deixadas na rede social X, numa mensagem que foi também de agradecimento ao grupo dos oito países Nórdicos e Bálticos que declararam apoio à Ucrânia, depois do encontro entre Trump e Putin.



Entretanto, o presidente russo foi ao Kremlin para fazer um balanço do encontro.
Muito útil e oportuna. É assim que Vladimir Putin se refere à reunião com Donald Trump. Afirmou que Moscovo procura resolver pacificamente o conflito com a Ucrânia.


