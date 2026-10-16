Zelensky em Bruxelas. Guerra na Ucrânia domina último dia do Conselho Europeu

Zelensky em Bruxelas. Guerra na Ucrânia domina último dia do Conselho Europeu

Na véspera da sua participação no Conselho Europeu, Volodymyr Zelensky reuniu-se com o chefe da NATO, Mark Rutte, e realizou reuniões bilaterais com líderes europeus no sentido de reforçar o apoio a Kiev.

Joana Raposo Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Stephanie Lecocq - Reuters

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Volodymyr Zelensky participa esta sexta-feira no Conselho Europeu, onde irá pedir aos líderes dos 27 Estados-membros mais apoio militar e financeiro à Ucrânia e discutir como preparar a resposta ucraniana para o inverno.

O dia será marcado também pelo primeiro encontro oficial de Zelensky com o novo primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar, depois dos bloqueios sucessivos que o anterior chefe do Governo húngaro, Viktor Orbán, impôs à ajuda europeia à Ucrânia.

Na reunião, os líderes irão debater a continuação do apoio à Ucrânia, incluindo as necessidades operacionais das suas infraestruturas essenciais na perspetiva do inverno.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou esta manhã que a mensagem dos 27 para Zelensky "é muito simples: o apoio da UE à Ucrânia está tão forte como sempre esteve".

"Pode sempre contar connosco", transmitiu ainda o ex-primeiro-ministro português ao presidente ucraniano.
Andrea Neves - correspondente da RTP Antena 1 em Bruxelas
Já Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, assegurou que "uma coisa é absolutamente clara: não vamos levantar quaisquer sanções a menos que a Rússia ponha fim a esta guerra". No segundo dia de Conselho Europeu, os líderes irão ainda centrar-se no Médio Oriente, nomeadamente na liberdade de navegação e segurança marítima, e na migração, debatendo a necessidade de vigilância e de solidariedade entre Estados-membros.

No contexto do alargamento da UE, os líderes irão também fazer neste Conselho Europeu um balanço dos progressos da Ucrânia no sentido da adesão ao bloco.

À entrada da cimeira, o primeiro-ministro da Letónia, Andris Kulbergs, disse aos jornalistas que os membros da União Europeia estão unidos nas discussões sobre a adesão da Ucrânia ao bloco.

Os líderes europeus irão também debater “o comportamento cada vez mais agressivo da Rússia, incluindo os seus ataques híbridos em toda a Europa”, lê-se no site do Conselho Europeu.

Irão igualmente “fazer um balanço dos progressos alcançados na agenda da UE em matéria de prontidão de defesa e debater como manter o ritmo e acelerar os trabalhos, nomeadamente no que diz respeito à resolução de lacunas críticas em termos de capacidades militares”.Trump acusa Zelensky de fazer subir preços do petróleo
Entretanto, o cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos parece ter falhado. A Ucrânia retomou os ataques às refinarias russas e Donald Trump reagiu na última noite com críticas duras a Kiev, acusando Zelensky de contribuir para a subida dos preços mundiais da energia.

"Tudo o que ele está a fazer é fazer subir o preço mundial do petróleo. Bem, acho que isso é uma vergonha", ⁠afirmou Trump numa entrevista à estação Newsmax.

"Há muitos alvos que se podem atingir, ⁠mas quando se ataca refinarias de gasóleo onde se produz, como sabem, gasóleo - e nós precisamos dele, o mundo precisa dele - então [Zelensky] não está a prestar um bom serviço ao mundo", acrescentou.

c/ RTP Antena 1

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