Zelensky em Bruxelas. Guerra na Ucrânia domina último dia do Conselho Europeu

Andrea Neves - correspondente da RTP Antena 1 em Bruxelas



No segundo dia de Conselho Europeu, os líderes irão ainda centrar-se no Médio Oriente, nomeadamente na liberdade de navegação e segurança marítima, e na migração, debatendo a necessidade de vigilância e de solidariedade entre Estados-membros.

Trump acusa Zelensky de fazer subir preços do petróleo

c/ RTP Antena 1

Volodymyr Zelensky participa esta sexta-feira no Conselho Europeu, onde irá pedir aos líderes dos 27 Estados-membros mais apoio militar e financeiro à Ucrânia e discutir como preparar a resposta ucraniana para o inverno.O dia será marcado também pelo primeiro encontro oficial de Zelensky com o novo primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar, depois dos bloqueios sucessivos que o anterior chefe do Governo húngaro, Viktor Orbán, impôs à ajuda europeia à Ucrânia.Na reunião,O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou esta manhã que a mensagem dos 27 para Zelensky "é muito simples: o apoio da UE à Ucrânia está tão forte como sempre esteve"., transmitiu ainda o ex-primeiro-ministro português ao presidente ucraniano.Já Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, assegurou que "uma coisa é absolutamente clara: não vamos levantar quaisquer sanções a menos que a Rússia ponha fim a esta guerra".No contexto do alargamento da UE, os líderes irão também fazer neste Conselho EuropeuÀ entrada da cimeira, o primeiro-ministro da Letónia, Andris Kulbergs, disse aos jornalistas que os membros da União Europeia estão unidos nas discussões sobre a adesão da Ucrânia ao bloco.Os líderes europeus irão também debaterlê-se nodo Conselho Europeu.Irão igualmente “fazer um balanço dos progressos alcançados na agenda da UE em matéria de prontidão de defesa e debater como manter o ritmo e acelerar os trabalhos, nomeadamente no que diz respeito à resolução de lacunas críticas em termos de capacidades militares”.Entretanto, o cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos parece ter falhado. A Ucrânia retomou os ataques às refinarias russas e Donald Trump reagiu na última noite com críticas duras a Kiev, acusando Zelensky de contribuir para a subida dos preços mundiais da energia., ⁠afirmou Trump numa entrevista à estação Newsmax."Há muitos alvos que se podem atingir, ⁠mas quando se ataca refinarias de gasóleo onde se produz, como sabem, gasóleo - e nós precisamos dele, o mundo precisa dele - então [Zelensky] não está a prestar um bom serviço ao mundo", acrescentou.