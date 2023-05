Zelensky em digressão pela Europa na recolha de apoio militar

O presidente ucraniano é recebido esta segunda-feira pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, com quem discutirá mais apoio militar para resistir à invasão da Rússia, anunciou o Governo britânico.







No domimgo, Zelensky jantou com o presidente Emmanuel Macron, de quem recebeu a promessa de mais ajuda.

Em fevereiro deste ano, o presidente francês já tinha recebido o chefe de Estado ucraniano no Palácio do Eliseu, juntamente com o chanceler alemão Olaf Scholz.