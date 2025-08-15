Zelensky envia reforços para leste para travar avanço russo

"Hoje, foi tomada a decisão de reforçar esta e outras áreas na região de Donetsk", disse Zelensky no Telegram, horas antes da cimeira entre os Presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, para discutir o fim da guerra.

"Os militares russos continuam a sofrer pesadas perdas, enquanto tentam garantir melhores posições políticas para a liderança russa na reunião no Alasca", acrescentou.

Sobre o encontro, que tem início previsto para as 11:30 locais (20:30 em Lisboa), Zelensky disse contar com Donald Trump para pôr fim à guerra na Ucrânia.

"É tempo de pôr fim à guerra, e a Rússia deve tomar as medidas necessárias. Contamos com os Estados Unidos", acrescentou, numa publicação na rede social X.

Para o chefe de Estado ucraniano, a cimeira Trump-Putin deve abrir caminho para um diálogo a três sobre a paz no conflito, iniciado em fevereiro de 2022 com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

"O fundamental é que esta reunião abra um caminho real para uma paz justa e um debate substantivo entre os líderes num formato trilateral: Ucrânia, Estados Unidos e Rússia", declarou Zelensky, numa mensagem publicada na sua conta de Facebook.