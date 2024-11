Ao milésimo dia de guerra, o executivo de Kiev aprovou um orçamento para o próximo ano com um valor record de 60 por cento dedicado à defesa e segurança. Quando as forças russas já ocupam cerca de um quinto do país vizinho, Zelensky anunciou ainda o que identificou como um plano de resiliência do país. Perante o Parlamento Europeu, sublinhou que Putin só recuará se a isso for obrigado.