O Presidente ucraniano insiste no apelo aos aliados para reforçaram o envio de ajuda para a Ucrânia. No dia em que se assinalaram os cinco anos desde que tomou posse, Volodymyr Zelenskiy disse também não acreditar que o apoio financeiro dos Estados Unidos esteja em risco, se os republicanos vencerem as eleições presidenciais norte-americanas de Novembro.