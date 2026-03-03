Zelensky oferece ajuda se países do Golfo convencerem Putin a um cessar-fogo

"Aqueles que defendem os nossos céus poderão ir ensinar como se defender dos iranianos", disse Volodymyr Zelensky referindo-se à experiência das Forças Armadas ucranianas em derrubar drones iranianos, que são também utilizados pela Rússia na invasão à Ucrânia.

Zelensky disse que conversou nas últimas horas com as autoridades dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e que planeia fazer o mesmo com os restantes líderes do Médio Oriente.

"A principal questão de todos é como proteger os céus", afirmou o Presidente ucraniano numa conferência de imprensa.

Volodymyr Zelensky sublinhou que a Ucrânia, como nenhum outro país, sabe o que é defender-se de ataques aéreos em grande escala e repelir drones de fabrico iraniano.

A Rússia comprou ao Irão nos primeiros anos da invasão à Ucrânia drones do tipo `Shahed` iranianos.

Posteriormente, Moscovo começou a sua própria linha de produção destes drones.

O líder ucraniano insistiu que essa ajuda poderia concretizar-se "se os líderes do Médio Oriente conseguirem chegar a um acordo com [o Presidente russo Vladimir] Putin sobre um cessar-fogo ".

"Esses rapazes que hoje protegem o nosso céu poderão ir e proteger ou ensinar como proteger o mundo dos ataques iranianos", adiantou.

"Mas se estão a lançar mísseis contra nós, com todo o respeito, estamos aqui e vamos defender o nosso Estado", declarou, condicionando a assistência a uma trégua na guerra.

Segundo Zelensky, esta "cooperação estratégica", ao estilo da que a Ucrânia já mantém com vários países europeus, passa também pelo intercâmbio de capacidades militares.

"Se nos derem mísseis PAK-3, dar-lhes-emos intercetores", afirmou, referindo-se à munição utilizada pelos sistemas Patriot norte-americanos que intercetam mísseis e drones e que muitos Estados do Golfo também utilizam.

Nas últimas horas, o Presidente ucraniano reconheceu que existe alguma preocupação quanto à possibilidade de verem as suas capacidades reduzidas se a guerra lançada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão se prolongar demasiado no tempo.

Numa entrevista ao jornal italiano "Corriere della Sera", Volodymyr Zelensky assinalou que o envio de armas que agora recebem dos seus parceiros poderá ser reduzido, uma vez que precisam dessas capacidades para combater.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com o lançamento de mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Desde então, pelo menos 787 pessoas morreram no Irão, segundo o Crescente Vermelho iraniano, a que se adicionam 10 mortos em Israel e mais seis nas forças norte-americanas, de acordo com números oficiais.