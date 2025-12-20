Zelensky quer Portugal a participar na reconstrução e diz que ambos são parte da "Europa Unida"

(em atualização)

Numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, Volodymyr Zelensky disse querer Portugal a participar no esforço de reconstrução do país e salientou que ambos fazem parte da “Europa unida”.

"Apesar da distância que nos separa, distância geográfica, somos parte da Europa unida, é um continente cujas nações definem a história", afirmou o presidente da Ucrânia, após um encontro a dois com Montenegro e, depois, entre as duas delegações alargadas no Palácio Mariinskyi, residência oficial de Zelensky.

O presidente ucraniano defendeu que "a Europa deve continuar a ser livre da loucura de qualquer ditador" se quiser conservar a sua independência.

"A guerra da Rússia contra a Ucrânia sempre foi algo mais do que a guerra pelas terras da Ucrânia e é por isso que a Rússia nunca se satisfará com uma ou outra parte da nossa terra", alertou.

Portugal e a Ucrânia chegaram este sábado a acordo sobre a produção de drones marítimos. Em conferência de imprensa lado a lado com o presidente ucraniano, Luís Montenegro afirmou que "Portugal e a Ucrânia têm, ao nível dos veículos não tripulados, um conhecimento que é hoje a vanguarda do mundo".

Zelensky, por sua vez, disse que esta “é uma direção muito importante na nossa colaboração para obter resultados e toda a Europa poderá fazer frente aos russos”.

Envio de tropas para a Ucrânia

Luís Montenegro também anunciou que “nada obsta” a que Portugal possa enviar militares para a Ucrânia em tempo de paz, deixando claro que os soldados portugueses não serão enviados para Kiev enquanto durar a guerra.

"Nada vai obstar a que militares portugueses possam fazer na Ucrânia o que já estão a fazer aqui ao lado, na Eslováquia, na Roménia, na Letónia, na Lituânia, em tantos outros países onde as nossas Forças Nacionais Destacadas no âmbito da União Europeia, no âmbito da NATO, participam em missões de paz e participam em missões de dissuasão e de segurança", afirmou.

"Hoje, isso não está previsto”, esclareceu Montenegro, afirmando que ao dia de hoje, Portugal tem participação a nível marítimo e aéreo, mas nenhum tipo de empenhamento terrestre na Ucrânia.

"No futuro, tudo estará em aberto ao abrigo daquelas que são as nossas responsabilidades", acrescentou.

Questionado se compreendia a posição portuguesa, o Zelensky disse entender que apenas depois do cessar-fogo se possa falar neste tema. "Concordo com o Luís, é muito cedo para falar nisso", asseverou.