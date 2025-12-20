Ucrânia e Portugal acordam produção conjunta de drones marítimos

Lisboa e Kiev acordaram este sábado a produção conjunta de drones marítimos. A revelação foi feita pelo assessor do presidente ucraniano no dia em que o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, está na Ucrânia para reforçar o apoio a este país.









Ukraine and Portugal agreed on co-production of Ukrainian sea drones.



We proved that our USVs work perfect against russian warships and submarines. Now they will help Portugal defend Europe from the sea.



Our @zbroyaUA will #MakeEuropeStrongAgain. pic.twitter.com/jmIFUJXzl7 — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) December 20, 2025

Alexander Kamyshin escreveu, na rede social X, que os drones "funcionam na perfeição contra navios de guerra e submarinos russos". O assessor termina a dizer que "agora vão ajudar Portugal a defender a Europa pelo mar".

A informação foi conhecida depois de Luís Montenegro e Volodymyr Zelensky terem estado juntos numa homenagem, no Muro da Memória, em Kiev.

Esta é a primeira visita de Luís Montenegro à Ucrânia, país invadido pela Rússia a 24 de fevereiro de 2022, desde que chefia o Governo PSD/CDS-PP.



O líder do Executivo português, acompanhado pelo ministro da Defesa, Nuno Melo, viajou num comboio noturno para Kiev a partir da estação ferroviária de Medyka (Polónia), tendo desembarcado na estação ferroviária de Kiev às 08h13 (menos duas horas em Lisboa).





"Esta visita é sobretudo a expressão - e não propriamente um anúncio - de um apoio que tem sido continuado desde o primeiro minuto em que a agressão injustificada, injusta da Rússia se iniciou, que Portugal tem estado ao lado da Ucrânia e dos ucranianos", afirmou o primeiro-ministro aos jornalistas à chegada à estação ferroviária de Kiev, esta manhã.



Montenegro admitiu que, apesar de já ter feito várias viagens neste ano e meio à frente do Governo PSD/CDS-PP, esta visita à Kiev tem "um significado muito especial por estarmos num país que foi agredido, está a ser agredido, invadido, está sob guerra".



"Mais do que qualquer outro, está naturalmente mais carente da nossa solidariedade e da nossa proximidade, para não dizer mesmo do nosso afeto, é isso que nós também trazemos", afirmou.



O primeiro-ministro português acrescentou que, nesta altura, "a Ucrânia precisa de apoio financeiro, não vale a pena ignorá-lo".



"Portugal tem-no feito do ponto de vista bilateral, Portugal tem ajudado a Ucrânia em múltiplos programas da mais variada índole: do ponto de vista humanitário, do ponto de vista social, do ponto de vista militar, do ponto de vista político, mas Portugal tem também uma relação que é uma relação de proximidade entre as nossas comunidades e os governos também têm a obrigação de representar e expressar pelo povo aquilo que o povo todo sente", afirmou.



c/ Lusa



