Luís Montenegro em Kiev para levar "apoio" e "afeto" a encontro com Zelensky

Durante a sua presença na capital ucraniana, no plano institucional, além da reunião com Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro português terá também um encontro com a sua homóloga ucraniana, Yulia Svyrydenko, e com o presidente do Parlamento, Ruslan Stefanchuk.

Visita a Kiev tem "significado especial"

Luís Montenegro falou aos jornalistas à chegada à estação ferroviária de Kiev, dois dias depois de um Conselho Europeu que aprovou um apoio de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia nos próximos dias.



"Esta visita é sobretudo a expressão - e não propriamente um anúncio - de um apoio que tem sido continuado desde o primeiro minuto em que a agressão injustificada, injusta da Rússia se iniciou, que Portugal tem estado ao lado da Ucrânia e dos ucranianos", afirmou.



Montenegro admitiu que, apesar de já ter feito várias viagens neste ano e meio à frente do Governo PSD/CDS-PP, esta visita à Kiev tem "um significado muito especial por estarmos num país que foi agredido, está a ser agredido, invadido, está sob guerra".



"Mais do que qualquer outro, está naturalmente mais carente da nossa solidariedade e da nossa proximidade, para não dizer mesmo do nosso afeto, é isso que nós também trazemos", afirmou.



O primeiro-ministro português acrescentou que, nesta altura, "a Ucrânia precisa de apoio financeiro, não vale a pena ignorá-lo".



"Portugal tem-no feito do ponto de vista bilateral, Portugal tem ajudado a Ucrânia em múltiplos programas da mais variada índole: do ponto de vista humanitário, do ponto de vista social, do ponto de vista militar, do ponto de vista político, mas Portugal tem também uma relação que é uma relação de proximidade entre as nossas comunidades e os governos também têm a obrigação de representar e expressar pelo povo aquilo que o povo todo sente", afirmou.





