Foto: Justin Lane - EPA

Volodymyr Zelensky pediu para ser retirado o poder de veto à Russia no Conselho de Segurança e criticou as Nações Unidas por estarem a fazer muito pouco para acabar com a guerra.O MNE russo respondeu que o direito ao veto é uma ferramenta legítima prevista na Carta das Nações Unidas. Lavrov e Zelensky discursaram no Conselho de Segurança mas não chegaram a cruzar-se.