Zelensky vai estar em Madrid na segunda-feira para reunião com Sánchez

O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski, vai reunir-se segunda-feira, em Madrid, com o chefe do Governo, Pedro Sánchez, com quem deverá assinar um acordo bilateral de segurança, noticiou hoje a agência espanhola EFE.

A visita, inicialmente prevista para 17 de maio mas que teve de ser cancelada devido à ofensiva russa, só foi oficialmente confirmada ao início da noite pelo Palácio Moncloa por razões de segurança.



Nessa altura, esteve igualmente prevista a visita do Presidente ucraniano a Portugal.



Sábado, durante uma visita à sede do Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa, o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, foi questionado sobre uma eventual visita do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Portugal na terça-feira.



"Eu para terça-feira só posso confirmar uma coisa: é que recebo em visita de Estado o Presidente da República Dominicana. Está marcado há muito tempo", respondeu o chefe de Estado, acrescentando: "É aquilo que está na minha agenda para terça-feira, se souberem mais do que eu, fico muito agradecido pela informação".