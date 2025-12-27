Zelensky vai falar com aliados europeus antes de encontro com Trump

"Estamos a voar para a Florida, nos Estados Unidos. No caminho, faremos uma escala no Canadá. Terei um encontro com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney. Juntos, planeamos realizar conversas `online` com os líderes europeus", adiantou Zelensky, citado pela Agência France Presse (AFP).

O encontro entre Zelensky e Trump deverá acontecer no domingo.

Na sexta-feira, Zelensky já tinha discutido com vários líderes europeus os esforços diplomáticos para um acordo de paz na Ucrânia, após anunciar um encontro na Florida com o homólogo norte-americano, Donald Trump.

O Presidente ucraniano estabeleceu conversas telefónicas com o chanceler alemão Friedrich Merz, o Presidente finlandês Alexander Stubb, e os chefes de Governo da Dinamarca, Mette Frederiksen, e da Estónia, Kristen Michal.

Nas redes sociais, Zelenky indicou que falou também com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, e com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

"O plano de 20 pontos em que estamos a trabalhar está 90% concluído. A nossa tarefa é garantir que tudo está 100% pronto", declarou sobre a proposta de paz revista por Kiev.

A primeira versão de 28 pontos da Casa Branca, conhecida há mais de um mês, contemplava as principais exigências de Moscovo, incluindo cedências territoriais da Ucrânia, que teria de abdicar dos seus planos militares e da adesão à NATO.

A versão revista de Kiev propõe um congelamento das linhas da frente sem oferecer uma solução imediata para as questões territoriais.