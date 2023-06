Zelensky visita região inundada de Kherson e fala em desastre ecológico

Foto: Mykola Tymchenko - EPA

Volodymyr Zelensky deslocou-se na quinta-feira à região de Kherson, no sul da Ucrânia, para coordenar as operações de emergência com as autoridades locais, a braços com o desastre provocado pela destruição da barragem de Nova Kakhovka.