Leão XIV na era digital

Entre 2011 e 2026, a diferença no que diz respeito à cobertura digital é incomensurável. Há 15 anos, as redes sociais constituíam um complemento do acontecimento. Hoje, são o próprio acontecimento. “Somos a versão moderna dos apóstolos”, dizia ao El País Patricia Serrano, fundadora com o seu marido de um site dedicado a retiros católicos. A frase ajuda-nos a perceber a mudança de paradigma. Que a Igreja tem vindo a incorporar nas suas práticas. A 28 e a 29 de julho de 2025, o Vaticano assinalou o Jubileu dos missionários digitais e dos Influencers católicos. Na página do evento, destaca-se a frase "Go and mend the nets". Se outrora as redes de pesca eram uma imagem simbólica da missão dos apóstolos, hoje representam um lugar importante de evangelização que importa cuidar. Não basta lançar a mensagem, importa assegurar que a mesma não se desfigure no caminho, e isso exige responsabilidade, discernimento e sentido ético. É esse alerta que ecoa também na encíclica “Magnifica Humanitas”, a primeira carta de Leão XIV dedicada à proteção da dignidade humana na era da Inteligência Artificial.



A visita do Papa termina na sexta-feira e tudo pode ser acompanhado em permanência através de sites e das redes sociais. Con el Papa, da responsabilidade da Conferência Episcopal Espanhola, concentra boa parte do fluxo informativo: transmissões em direto, agenda, notícias e até uma loja de venda de produtos alusivos à visita. No Vatican News, o acompanhamento é igualmente contínuo. Para além das publicações de muitos influencers católicos, há uma outra camada de comunicação que se impõe de forma espontânea: a dos próprios fiéis. Em Espanha, como em outras grandes concentrações religiosas mais recentes, os telemóveis tornaram-se extensões naturais do corpo, tornando esta visita um enorme mosaico de olhares que se unem na fé comum.