Quando um juiz lembra para que serve o jornalismo

Em outubro de 2025, o Departamento de Defesa norte-americano implementou uma nova política de acesso ao Pentágono que colocava sérias restrições à liberdade de imprensa, obrigando os meios de comunicação a assinarem um compromisso que limitava a sua autonomia editorial em troca de credenciais necessárias para aceder a esse espaço. Entre regras apertadas de circulação, condicionalismos no acesso à informação, desenhava-se um cenário marcado por severas limitações ao exercício de um jornalismo independente. Na altura, dezenas de jornalistas devolveram as suas credenciais, recusando-se pactuar com tal controlo. The New York Times apresentou uma queixa em tribunal. A sentença foi conhecida a 20 de março de 2026.

"Aqueles que redigiram a Primeira Emenda (da Constituição) acreditavam que a segurança da nação exige uma imprensa livre e um povo informado, e que tal segurança é ameaçada pela supressão governamental do discurso político. Este princípio preservou a segurança da nação durante quase 250 anos. Não deve ser abandonado agora". Estas palavras do juiz Paul Friedman são uma inequívoca defesa da liberdade de imprensa e instituem um sério travão aos ímpetos de controlo dos média noticiosos por parte da administração de Trump.Mais do que uma disputa jurídica, temos aqui uma defesa do sentido, e do valor, do próprio jornalismo. Um jornalismo que reproduz versões oficiais não pode designar-se como jornalismo. É comunicação estratégica. E é precisamente essa fronteira entre estes dois campos da comunicação que esta decisão do tribunal veio vincar, declarando que o papel do jornalista não é ser autorizado, mas ser independente. Este episódio revela ainda outra dimensão menos evidente: a liberdade de imprensa está sempre em equilíbrio precário: depende das instituições que a protegem, dos jornalistas que a exercem e dos cidadãos que a valorizam. Está aí a sua força, mas hoje encontra também aí uma colossal margem para muitas fragilidades. Por isso, a decisão do juiz vai muito além de uma mera vitória legal: é uma afirmação clara de que a liberdade de imprensa se assume como um bem coletivo que importa defender para a sobrevivência da própria democracia.