opinião | Martim Avillez Figueiredo e Ana Fontoura Gouveia

A taxa de juro é a arma mais à mão

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, defendeu no Fórum do BCE, a decorrer em Sintra, que a subida de juros na reunião de junho ocorreu por haver "circunstâncias de política monetária perfeitas para o fazer". Referia-se em particular à subida da inflação. Também nos Estados Unidos se pondera há muitos meses endurecer a taxa.