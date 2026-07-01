A meio de junho o BCE decidiu subir os juros em 25 pontos base, para os 2,25%, naquele que foi o primeiro aumento das taxas diretoras em quase três anos. A última subida acontecera em setembro de 2023.
opinião
Martim Avillez Figueiredo e Ana Fontoura Gouveia
A taxa de juro é a arma mais à mão
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, defendeu no Fórum do BCE, a decorrer em Sintra, que a subida de juros na reunião de junho ocorreu por haver "circunstâncias de política monetária perfeitas para o fazer". Referia-se em particular à subida da inflação. Também nos Estados Unidos se pondera há muitos meses endurecer a taxa.