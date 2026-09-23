Contraponto. O saldo das contas públicas e o excedente orçamental

Os dois comentadores da RTP debruçaram-se esta quarta-feira sobre as contas públicas no dia em que se soube que os primeiros seis meses do ano tiveram saldo positivo.

No primeiro semestre registou-se um excedente de 0,5 por cento devido aos resultados do segundo trimestre, altura em que os cofres do Estado tiveram um saldo de 1,6%.



Este resultado eliminou o défice nos primeiros três meses do ano que tinha sido de 0,7%. O Governo acredita que vai chegar ao fim de 2026 com um novo excedente orçamental.