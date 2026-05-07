Agressões em esquadras e pacote laboral chumbado

Nuno Artur Silva e Ana Pedrosa-Augusto comentaram esta quinta-feira dois dos temas que estão a dominar a atualidade nacional: as detenções de polícias na sequência de suspeitas de crimes e o chumbo do pacote laboral na concertação social.

Esta semana foram detidos mais agentes por suspeitas de violação, tortura e abuso de poder. Os polícias estão a ser ouvidos em tribunal e aguardam medidas de coação.Já esta quinta-feira, o pacote laboral foi chumbado em concertação social, com a ministra do Trabalho a culpar a UGT por falta de acordo e sublinhando que o Governo cedeu em várias matérias. O executivo irá agora enviar a proposta para o Parlamento.