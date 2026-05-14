Contraponto. A reforma laboral aprovada pelo Governo e a Operação Torre de Controlo

No briefing desta quinta-feira após o Conselho de Ministros, a ministra do Trabalho revelou que, em relação à versão original, há 50 alterações, 12 delas por sugestão da UGT.



No entanto, nos temas mais polémicos, o Governo recuperou as propostas originais sem ter em conta as cedências feitas ao longo de nove meses de negociações.





A ministra do Trabalho disse que, a respeito das alterações da reforma laboral, o jogo ainda vai a meio e ostrou-se otimista numa viabilização pelo Parlamento.

