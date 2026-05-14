Contraponto. A reforma laboral aprovada pelo Governo e a Operação Torre de Controlo

Contraponto. A reforma laboral aprovada pelo Governo e a Operação Torre de Controlo

Nuno Artur Silva e Ana Pedrosa-Augusto comentam esta quinta-feira, no Contraponto, a reforma da lei laboral, aprovada pelo Governo, e ainda a operação que envolve helicópteros para o combate às chamas o cunhado de um governante.

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No briefing desta quinta-feira após o Conselho de Ministros, a ministra do Trabalho revelou que, em relação à versão original, há 50 alterações, 12 delas por sugestão da UGT. 

No entanto, nos temas mais polémicos, o Governo recuperou as propostas originais sem ter em conta as cedências feitas ao longo de nove meses de negociações.

A ministra do Trabalho disse que, a respeito das alterações da reforma laboral, o jogo ainda vai a meio e ostrou-se otimista numa viabilização pelo Parlamento.
Também a Operação Torre de Controlo foi tema neste Contraponto. Há quatro arguidos na operação que investiga suspeitas de corrupção no combate a incêndios. O cunhado do ministro da Presidência é um deles.

Ricardo Leitão Machado é suspeito dos crimes de corrupção, burla qualificada e associação criminosa no aluguer de helicópteros para o combate às chamas. É o principal visado de uma alegada rede criminosa, suspeita de lesar o Estado em milhões de euros.

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