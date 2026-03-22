Contraponto. Lei do Retorno e eleição de órgãos externos da AR

Sobre a Lei do Retorno, Nuno Artur Silva destaca os prazos mais prolongados em centros de detenção temporária e expulsões mais facilitadas, bem como menos garantias para menores e questiona mesmo a constitucionalidade.





Ana Pedrosa-Augusto destaca, por outro lado, que não se conhece o texto desta lei, mas apenas oito medidas anunciadas pelo Governo.

A respeito da eleição de órgãos externos da Assembleia da República, nomeadamente para o Tribunal Constitucional, Nuno Artur Silva sublinha que este será um dos primeiros testes para o início de mandato do novo Presidente da República, António José Seguro, pela forma como poderá contribuir para a resolução do impasse.





Por sua vez, Ana Pedrosa-Augusto destaca que a configuração atual da Assembleia da República mudou por completo e reconhece que o segundo partido com maior representação parlamentar não pode ser ignorado.