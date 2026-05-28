Contraponto. Operação Imergente e os avisos de Passos Coelho

Na RTP Notícias, os dois comentadores abordaram a notícia em grande destaque esta quinta-feira: a Operação Imergente, em que um dos assessores de José Luís Carneiro foi um dos detidos.









As autoridades investigam adjudicações suspeitas feitas por autarquias e o valor global pode chegar aos dois milhões de euros. A operação da Polícia Judiciária decorreu hoje em várias autarquias e na sede do PS. Há neste momento quatro detidos, incluindo Duarte Moral, assessor do lider socialista.As autoridades investigam adjudicações suspeitas feitas por autarquias e o valor global pode chegar aos dois milhões de euros.José Luís Carneiro diz que o PS está cooperar com a Justiça para que todos os factos sejam cabalmente apurados. O secretário-geral do partido garante que o PS não é visado nas investigações e afastou qualquer leitura política sobre o momento escolhido para esta operação judicial.





As recentes declarações de Pedro Passos Coelho também estão, entretanto, a marcar a semana política.



O antigo primeiro-ministro criticou na passada terça-feira os políticos que, para tentarem agradar a todos ainda mais do que os populistas, se tornam postiços, comparando-os a "prostitutos sem caráter".





Ao lado de André Ventura, Passos Coelho aproveitou para criticar a falta de ritmo das medidas do Governo.